Turin (SID) - Der Ex-Leverkusener Arturo Vidal verlängert seinen Vertrag bei Juventus Turin um weitere zwei Jahre bis 2018. Dies berichtete die italienischen Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport am Montag. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler soll vier Millionen Euro pro Saison kassieren. In den vergangenen Wochen hatten unter anderem Real Madrid und Paris St. Germain Interesse an dem chilenischen Nationalspieler signalisiert, der seit 2011 bei dem italienischen Meister unter Vertrag steht.