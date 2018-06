Lac-Mégantic (AFP) Bei der verheerenden Explosion eines entgleisten Tankzugs in Kanada sind nach neuen Angaben mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Mittlerweile gingen die Behörden von rund 50 Toten und Vermissten aus, sagte ein Polizeisprecher am Montag bei einer Pressekonferenz in der Kleinstadt Lac-Mégantic in Québec. Zuvor war von fünf Todesopfern und 40 Vermissten die Rede gewesen.

