Sotteville (SID) - Die ivorische Sprinterin Murielle Ahoure hat beim Leichtathletik-Meeting im französischen Sotteville-lès-Rouen für die Top-Leistung gesorgt. Über 100 m siegte Ahoure mit dem Landesrekord von 10,91 Sekunden und setzte sich damit im WM-Jahr auf Platz fünf der Weltbestenliste.

Olympiasiegerin Sally Pearson musste über 100 m Hürden eine Niederlage einstecken. Die Australierin kam in 12,76 Sekunden nur auf Platz drei hinter den Amerikanerinnen Yvette Lewis (12,72) und Kristi Castlin (12,74). Ende Juni hatte Pearson in Ostrau noch mit 12,67 Sekunden gewonnen. Einen guten Monat vor der WM in Moskau (10. bis 18. August) liegt sie weit hinter der überragenden Jahresweltbestzeit von US-Athletin Brianna Rollins (12,26) zurück.

Deutlich verbessert zeigte sich in der Normandie Kubas früherer Hürdensprint-Weltrekordler Dayron Robles, der in 13,18 Sekunden bei regulärem Rückendwind (1,8 m/s) die beste Zeit nach seiner langen Verletzungspause lief und sich vor Ex-Weltmeister Ryan Brathwaite (Barbados/13,24) durchsetzte.

"Dayron ist zurück! Die letzten Rennen waren wirklich schlecht, aber heute bin ich zufrieden", sagte der Olympiasieger von 2008, der nie mehr für sein Heimatland laufen will und damit auch die WM verpassen wird.