Zusammenstöße vor Militäreinrichtung - Dutzende Tote in Kairo

Kairo (dpa) - Knapp eine Woche nach dem Sturz des ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi durch das Militär eskaliert die Gewalt. Bei Zusammenstößen zwischen Islamisten und dem Militär in Kairo wurden mindestens 51 Menschen getötet und 435 weitere verletzt. Das Militär gab an, Bewaffnete hätten den Offiziersclub der Republikanischen Garde stürmen wollen. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass sich Mursi dort aufhalten könnte. Die Muslimbruderschaft sprach von Angriffen auf friedliche Demonstranten beim Morgengebet. Die Staatsanwaltschaft nahm Untersuchungen auf.

Auswärtiges Amt rät wegen Unruhen von Nil-Kreuzfahrten ab

Berlin (dpa) - Angesichts der jüngsten Entwicklung in Ägypten rät die Bundesregierung jetzt allen deutschen Touristen von Nil-Kreuzfahrten ausdrücklich ab. Das Auswärtige Amt empfahl in seinen jüngsten Reisehinweisen auch "dringend", die Touristenzentren Luxor und Assuan zu meiden. Offiziell gewarnt wird vor Reisen ins ägyptisch-israelische Grenzgebiet sowie in den Nordsinai. Als sicher gelten trotz der Unruhen weiterhin die Touristengebiete am Roten Meer.

Freihandelsgespräche zwischen USA und EU begonnen

Washington (dpa) - In Washington haben die Verhandlungen über eine gemeinsame Freihandelszone zwischen der EU und den USA begonnen. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Zunächst soll es wohl nur um Verfahrensfragen gehen. Insgesamt dürften die Gespräche weit über ein Jahr dauern. Überschattet werden sie von Spähvorwürfen gegen den US-Geheimdienst NSA. Deutsche Politiker verlangen rasche Aufklärung. Zeitweise gab es Forderungen, die Handelsgespräche vorerst nicht zu beginnen.

Papst fordert auf Lampedusa mehr Solidarität mit Flüchtlingen

Rom (dpa) - Seine erste Reise führt zu den Flüchtlingen: Papst Franziskus hat auf der Insel Lampedusa die Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal von Migranten angeprangert. In einem dramatischen Appell rief er zu mehr Solidarität mit den verzweifelt Hilfesuchenden auf. Unsere Wohlstandskultur führe dazu, "dass wir nur an uns selbst denken", sagte der Papst in einer Messe auf dem Sportplatz der italienischen Insel. Vor etwa 10 000 Migranten und Inselbewohnern forderte er die Abkehr von einer "Globalisierung der Gleichgültigkeit".

Gezi-Park in Istanbul wieder eröffnet

Istanbul (dpa) - Gut drei Wochen nach der gewaltsamen Räumung durch die Polizei haben die Behörden den seitdem abgeriegelten Gezi-Park am Istanbuler Taksim-Platz wieder für das Volk geöffnet. Istanbuls Gouverneur sagte, illegale Versammlungen würden nicht geduldet. Der Park gehöre nicht einzelnen Gruppen, sondern allen Menschen in Istanbul. Am Taksim-Platz hielten sich nach der Eröffnung Polizeikräfte und Wasserwerfer für mögliche Proteste bereit. Der Gezi-Park ist zum Symbol für die landesweiten Proteste in der Türkei geworden.

Assad tauscht gesamte Führung der Baath-Partei aus

Beirut (dpa) - Der syrische Machthaber Baschar al-Assad hat die gesamte Führung seiner Baath-Partei ausgetauscht. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, Assad selber bleibe aber Generalsekretär der Partei. Sana veröffentlichte die Namen von 16 neuen Mitgliedern der Baath-Führung. Aus der Parteispitze entfernt wurde auch Faruk al-Scharaa, der die gewaltsame Unterdrückung des Aufstandes in Syrien angeblich kritisch sieht und offiziell weiterhin Vizepräsident des Landes ist. Nach Angaben der Opposition soll Al-Scharaa aber unter Hausarrest stehen.