Lausanne (SID) - Der umstrittene Präsident des Radsport-Weltverbandes UCI, Pat McQuaid, hat die Medien für eine vermeintliche Doping-Vorverurteilung des britischen Teams Sky um Top-Favorit Chris Froome bei der 100. Tour de France kritisiert. "Die Fahrer verdienen etwas Besseres, als in der Pressekonferenz nach dem Rennen als erstes nach Doping gefragt zu werden. Das ist bedauernswert", sagte McQuaid der Nachrichtenagentur AFP.

Die beeindruckenden Leistungen Froomes und seiner Mannschaft bei der ersten schweren Bergetappe der Tour am Samstag hatten zahlreiche Zweifler auf den Plan gerufen und angesichts der Dominanz Erinnerungen an das unrühmliche Team US Postal um den gefallenen US-Star Lance Armstrong wachgerufen.

Am Sonntag zeigte sich Sky jedoch angreifbar, Kapitän Froome musste einen Großteil der schweren Etappe nach Bagnères-de-Bigorre ohne seine Helfer bestreiten. "Die Medien müssen verstehen, dass heutige Athleten es nicht verdienen, aufgrund der Verfehlungen vergangener Generationen verurteilt zu werden. Die Fahrer verdienen Respekt dafür, dass sie versuchen, ohne Doping Rennen zu fahren", sagte McQuaid.

Als Beweis führte der Ire, der im September in seine dritte Amtszeit als UCI-Präsident gewählt werden will, die Schwäche von Froomes Konkurrenten am Samstag an. "Früher kamen alle Favoriten mehr oder minder geschlossen über die ersten Berge. Am Samstag gerieten große Fahrer wie Cadel Evans oder Alberto Contador ins Schlingern. Das zeigt, dass die Profis nur Menschen sind, die gute und schlechte Tage haben", erklärte McQuaid.