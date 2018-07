Kairo (dpa) - In Ägypten gibt es einen neuen Favoriten für den Posten des Chefs einer Übergangsregierung. Das Amt sei dem Sozialdemokraten Siad Bahaa El-Din angeboten worden, berichtete die ägyptische Zeitung "Al-Ahram" online. Der Wirtschaftsjurist sagte dem Blatt, es gebe noch keine offizielle oder endgültige Entscheidung. Am Wochenende hatte es zunächst so ausgesehen, als ob der Friedensnobelpreisträger Mohammed ElBaradei den Posten übernehmen sollte. Das scheiterte jedoch.

