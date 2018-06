Köln (SID) - Für das Finale der Volleyball-Weltliga vom 17. bis 21. Juli in Mar de Plata/Argentinien stehen vier der sechs Teilnehmer fest. Neben Argentinien, das als Gastgeber automatisch qualifiziert ist, sind Brasilien, Italien und Kanada bei der Endrunde dabei.

Die deutschen Volleyballer haben in der Gruppe B noch gute Chancen, das zweite Ticket hinter Italien zu lösen. Deutschland braucht dafür am kommenden Wochenende in Teheran gegen den Iran zwei klare Siege (3:0 oder 3:1), um den derzeitigen Tabellenzweiten Russland noch zu überholen.

In der Gruppe A fällt die Entscheidung über den zweiten Teilnehmer in den abschließenden Partien zwischen Brasilien und den USA sowie Bulgarien und Polen (12. bis 14. Juli).