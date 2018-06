Beirut (AFP) Die syrischen Regierungstruppen machen bei ihren Angriffen auf die Rebellenhochburg Homs nach Angaben eines Aktivisten und einer Nichtregierungsorganisation Fortschritte. Die Regierungstruppen seien in Teile des bisher von den Rebellen gehaltenen Stadtviertels Chaldijeh vorgedrungen, berichtete ein Aktivist am Montag telefonisch aus der umkämpften Stadt. Dabei setze die Armee "jede Art tödlicher Waffen" von Flugzeugen über Raketenwerfer bis zu Panzern und Artillerie ein. Es seien die schwersten Kämpfe in Homs seit dem Beginn des Aufstands gegen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad im März 2011.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.