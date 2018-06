Budapest (SID) - Die deutsche Fed-Cup-Spielerin Annika Beck (Bonn/Nr.4) hat beim WTA-Turnier in Budapest einen Auftakt nach Maß gefeiert. Die 19-Jährige gewann ihr Erstrunden-Match gegen die Slowenin Tadeja Majeric nach nur 57 Minuten 6:1, 6:2. In der zweiten Runde der mit 235.000 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung trifft Beck, die in Ungarns Hauptstadt als einzige deutsche Spielerin vertreten ist, auf Lucie Hradecka aus Tschechien.