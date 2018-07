Berlin (dpa) - Sabine Lisicki hat ihre kommenden Ziele nach der Finalniederlage von Wimbledon bereits fest im Blick. "Ich will unter die Top Ten", sagte die 23-Jährige in Berlin. Durch ihren Endspiel-Einzug verbesserte sie sich vom 24. auf den 18. Platz der Tennis-Weltrangliste.

Gegen die Französin Marion Bartoli hatte die die Berlinerin mit 1:6, 4:6 verloren. Langfristig wolle sie weiterhin die Nummer eins der Welt werden. "Das ist immer noch aktuell."

Damit es in Zukunft einen dauerhaften Aufschwung im deutschen Tennis gibt, müssten die Damen "das ganze Jahr durch bei Turnieren weit kommen", meinte Lisicki. Die Basis für einen neuen Tennis-Boom sei gelegt. "Es ist gut, dass wir mehrere deutsche Damen haben, die bereits weit oben spielen und die Verantwortung nicht auf einer Schulter allein liegt", erklärte sie.

Zudem sei es wichtig, dass wieder mehr Turniere in Deutschland ausgetragen würden. "Es gäbe nichts Schöneres als ein Turnier in Berlin - am besten natürlich auf Rasen", sagte Lisicki. Zudem forderte sie, dass die öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten wieder die großen Tennis-Veranstaltungen übertragen.