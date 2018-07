Köln (SID) - Lokalmatador Michael Berrer steht beim Stuttgarter ATP-Turnier im Achtelfinale, dagegen ist der Lübecker Tobias Kamke in seinem Erstrundenmatch gescheitert. Als Nummer 153 der Weltrangliste setzte sich Berrer gegen den fast 100 Plätze über ihm notierten Spanier Daniel Gimeno-Traver (57.) mit 6:4, 3:6, 6:1 durch. Nächster Gegner ist der an Nummer drei gesetzte Franzose Jeremy Chardy, der zum Auftakt der mit 410.200 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung ein Freilos hatte.

Seine Tasche packen konnte dagegen Tobias Kamke. Der 27 Jahre alte Norddeutsche, der auch zuletzt in Wimbledon in Runde eins gescheitert war, musste sich dem Spanier Roberto Bautista mit 3:6, 6:7 (4:7) geschlagen gaben. Topgesetzt ist in Stuttgart der gebürtige Hamburger Tommy Haas vor dem Augsburger Philipp Kohlschreiber.