Kairo (AFP) Inmitten der Staatskrise in Ägypten hat Übergangspräsident Adli Mansur Parlamentswahlen noch in diesem Jahr angeordnet. Mansur habe einen Zeitplan für eine Verfassungsänderung und Parlamentswahlen noch vor 2014 vorgelegt, berichtete am Montagabend die staatliche Zeitung "Al-Ahram" in ihrer Online-Ausgabe. Die ägyptischen Streitkräfte hatten am Mittwoch den islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi infolge tagelanger Massenproteste abgesetzt und den obersten Verfassungsrichter Mansur zum Übergangspräsidenten gemacht.

