London (dpa) - Nach dem Skandal um Manipulationen des Londoner Libor-Zinssatzes wird dieser künftig unter New Yorker Regie festgelegt.

Man habe sich einstimmig entschieden, die Verwaltung des wichtigen Satzes an eine Tochter der New Yorker Börse, die NYSE Euronext Rates Administration Limited mit Sitz in London, abzugeben, teilte die British Bankers' Association am Dienstag mit.

Damit folge man den Empfehlungen der Kommission, die nach dem Skandal eingesetzt wurde. Die Übergabe soll Anfang 2014 abgeschlossen sein. Der Libor-Zinssatz gibt an, zu welchen Konditionen sich Banken gegenseitig Geld leihen. Mehrere Großbanken sollen sich bei der Festlegung angesprochen haben.