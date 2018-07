La Paz (AFP) Die bolivianische Regierung will die Vorgänge um die erzwungene Unterbrechung des Rückflugs von Präsident Evo Morales aus Russland in der vergangenen Woche aufklären. Die Botschafter Spaniens, Frankreichs und Italiens sowie der portugiesische Konsul wurden am Montag ins Außenministerium einbestellt, wie Kommunikationsministerin Amanda Davila vor Journalisten in La Paz mitteilte. Die bolivianische Regierung erwarte "eine offene Erklärung", warum der Maschine von Morales am Dienstag vergangener Woche der Überflug verwehrt worden sei.

