Peking (AFP) In China ist der Sohn eines Generals wegen Beteiligung an einer Gruppenvergewaltigung angeklagt worden. Der 17-Jährige gehöre zu fünf Verdächtigen, die im Februar eine Frau in einem Hotel vergewaltigt haben sollen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am späten Montagabend unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Der Vater des Jugendlichen, General Li Shuangjiang, ist Dekan des Fachbereichs Musik in der Akademie der Künste der chinesischen Volksarmee. Er ist ein bekannter Interpret patriotischer Lieder.

