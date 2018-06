Berlin (AFP) Deutschlands Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft streitet um die Eigentumsrechte am Verpackungsmüll der Privathaushalte. Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) stellte am Dienstag in Berlin zusammen mit dem Recyclingverband BVSE ein Rechtsgutachten vor, demzufolge das Eigentum am Verpackungsabfall bei den kommunalen und privaten Entsorgungsunternehmen liegt. Demnach sind die Eigentumsrechte nicht bei den Unternehmen des Dualen Systems, welche die Verwertung des Verpackungsmülls organisieren und dafür bei Lebensmittelherstellern Geld in Form von Lizenzgebühren einsammeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.