Luxemburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Dienstag in Luxemburg über die Rechtmäßigkeit der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung verhandelt. Die Kläger vertraten die Ansicht, dass die anlasslose Speicherung der Verbindungsdaten von Telefon- und Internetnutzern gegen ihre Grundrechte verstößt. In Deutschland sprachen sich hingegen Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) und die Unions-Innenminister für Mindestspeicherfristen bei den Telekommunikationsdaten aus.

