Magdeburg (AFP) Ursache für den verheerenden Erdrutsch von Nachterstedt mit drei Toten vor vier Jahren ist nach neuen Gutachten ein hoher Grundwasserdruck gewesen. Das weiträumige Abrutschen der Böschung am Concordia-See sei nicht vorhersehbar gewesen, befanden die Experten in zwei am Dienstag in Magdeburg vorgestellten Gutachten, wie die Staatskanzlei Sachsen-Anhalt mitteilte. Der hohe Druck im Grundwasser unter einem Kohleflöz und locker gelagertes abgekipptes Material seien der wesentliche Grund für den Erdrutsch gewesen.

