Berlin (AFP) - (AFP) Die Gewerbesteuer ist in den vergangenen Monaten in vielen Kommunen gestiegen. In diesem Jahr erhöhten von 684 Gemeinden ab 20.000 Einwohnern 127 ihren Gewerbesteuerhebesatz, wie aus einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervorgeht. Dabei gibt es allerdings starke Unterschiede zwischen den Kommunen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.