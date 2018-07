München (AFP) Die bayerische Polizei hat einen internationalen Drogenhändler-Ring zerschlagen, der seine Geschäfte vor allem über ein verschlüsseltes Internet-Netzwerk betrieben haben soll. In der vergangenen Woche wurden bei einer Razzia in mehreren Bundesländern 18 Kilogramm Amphetamin sowie mehrere Fahrzeuge, Immobilien, Konten und Bargeld in einem Gesamtwert von 700.000 Euro sichergestellt, wie das Landeskriminalamt (LKA) Bayern am Dienstag mitteilte. In Bayern, Berlin und Brandenburg wurden demnach vier Verdächtige festgenommen.

