Berlin (AFP) Die Deutschen sind laut einer Umfrage im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sehr zufrieden mit ihren niedergelassenen Ärzten. In einer Versichertenbefragung der Forschungsgruppe Wahlen bewerteten mehr als 90 Prozent die fachliche Kompetenz und das Vertrauensverhältnis zum zuletzt besuchten Arzt mit "gut" oder "sehr gut", wie die KBV am Dienstag in Berlin mitteilte. Ein Fazit der Umfrage ist demnach, dass die Patienten die Wartezeit auf einen Arzttermin nur selten als störend empfinden - sofern diese nicht mehrere Wochen beträgt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.