Saarbrücken (AFP) Ein Polizist ist in der Nacht zum Dienstag als Falschfahrer auf der Autbahn A 620 im Saarland gestoppt worden. Der Beamte stand auch unter erheblichem Alkoholeinfluss, wie das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken mitteilte. Der 51-Jährige war demnach nach bisherigen Ermittlungen am frühen Dienstagmorgen in Saarbrücken mit seinem Privatwagen in der falschen Richtung auf die Autobahn gefahren und bei Saarlouis gestoppt worden.

