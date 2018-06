Kloster Banz (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer will sich in der heißen Wahlkampfphase mit den üblichen Angriffen auf die Schwesterpartei CDU zurückhalten. "Sie müssen jetzt einfach mit einem schüchternen Seehofer in den nächsten acht Wochen rechnen", sagte er am Dienstag zum Auftakt der Sommerklausur der CSU-Landesgruppe im fränkischen Kloster Banz vor Journalisten. Ausdrücklich lobte Seehofer die für die kommenden Wochen angekündigte große Präsenz der CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel im Wahlkampf in Bayern. "Das hilft ihr und hilft uns."

