Nürnberg (AFP) Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit bleibt für die Menschen in Deutschland und anderen EU-Ländern weiter die wichtigste Herausforderung. Und trotz der im EU-Vergleich sehr guten Entwicklungen in der Bundesrepublik haben die Deutschen weiterhin mehr Sorgen als ihre Nachbarn. Das ist das Ergebnis der am Dienstag vorgestellten Studie "Challenges of Europe" des GfK-Vereins, für die alljährlich die Bürger in elf europäischen Ländern nach den dringend zu lösenden Aufgaben in ihrem Land befragt werden.

