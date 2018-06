München (SID) - Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat im Streit mit den abtrünnigen Zweitligisten erneut bekräftigt, seine Satzungen und Rechtsnormen einzuhalten und eine Entscheidung des Landgerichts München abzuwarten. "Es kann nicht sein, dass Klubvertreter rechtsverbindliche Verpflichtungen kontinuierlich mit Füßen treten. Wenn wir jetzt nicht auf die Einhaltung der Satzung und Ordnungen des DEB und Gesellschaftsrecht bestehen, ist weiterem willkürlichem Verhalten Tür und Tor geöffnet", sagte DEB-Vizepräsident Manuel Hüttl.

Am 18. Juli soll es in München zu einer mündlichen Verhandlung über die Einstweilige Verfügung der Zweitliga-Klubs gegen den Verband kommen. Neun Klubs wollen sich der Deutschen Eishockey Liga (DEL) als DEL II anschließen und versprechen sich davon mehr Professionalität und wirtschaftliche Stabilität. Der DEB will das Unterhaus dagegen wieder unter seine Fittiche nehmen. Die Klubs, die sich nicht zum Spielbetrieb beim Verband angemeldet hatten, schloss der DEB daraufhin aus. Die zweite Liga strich er komplett für die kommende Saison.

"Wenn der Sport auf diese Weise bewusst manipuliert wird, muss ein Verband agieren", sagte Hüttl weiter. Nun müsse die Beurteilung des Gerichts abgewartet werden, "danach wird Klarheit herrschen - so oder so."