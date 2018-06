Hippach (SID) - Die Neuzugänge Johan Djourou (26/FC Arsenal) und Jacques Zoua (21/FC Basel) haben am Dienstag ihr Debüt für Fußball-Bundesligist Hamburger SV gegeben. Beim 2:0 (1:0)-Testspielsieg in Hippach gegen den österreichischen Zweitligisten FC Liefering stand Djourou in der Startelf, musste jedoch wegen Adduktorenprobleme nach wenigen Minuten ausgewechselt werden. Nach Toren von Kapitän Rafael van der Vaart (4.) und Kerem Demirbay (61.) kam Stürmer Zoua in der 67. Minute ins Spiel und hinterließ einen guten Eindruck.