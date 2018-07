Genf (dpa) - Vier Bayern-Profis und ein Dortmunder dürfen auf die Ehrung zu Europas Fußballer des Jahres hoffen. Wie die UEFA mitteilte, stehen die Münchner Thomas Müller, Franck Ribéry, Arjen Robben und Bastian Schweinsteiger ebenso zur Wahl wie BVB-Angreifer Robert Lewandowski.

Neben dem Quintett aus der Bundesliga sind noch Cristiano Ronaldo von Real Madrid, Barcelonas Lionel Messi, Robin van Persie von Manchester United, Zlatan Ibrahimović von Paris Saint-Germain und Tottenhams Gareth Bale in den Top Ten dabei. Am 6. August gibt die UEFA die drei Kandidaten bekannt, die es in die Endauswahl geschafft haben.

Mitteilung UEFA