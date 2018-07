Hoffenheim (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat einen neuen Stürmer gefunden: Die Kraichgauer haben den Franzosen Anthony Modeste von Girondins Bordeaux verpflichtet. Der 25-Jährige unterschieb in Hoffenheim einen Dreijahres-Vertrag bis 2016. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beteiligten Vereine Stillschweigen.

"Wir hatten Anthony schon länger im Visier und sind froh, dass es jetzt mit einer Verpflichtung geklappt hat. Er passt hervorragend zu unserer Vorstellung vom Fußball", sagte Trainer Markus Gisdol zu der Verpflichtung.

"Nach den intensiven Gesprächen mit der sportlichen Leitung bin ich mir sicher, dass Hoffenheim der richtige Verein für mich ist. Ich bin glücklich, hier zu sein, und werde alles dafür tun, um mit der Mannschaft Erfolg zu haben", sagte Modeste.

Der 1,86 Meter große Stürmer war in der vergangenen Saison von Bordeaux an den SC Bastia ausgeliehenund erzielte dort 15 Saisontore. Insgesamt traf der ehemalige französische U21-Nationalspieler in 167 Spielen in Frankreichs Ligue 1 51-mal.