Tokio (AFP) Aufgrund der derzeit herrschenden Hitze in Japan sind bereits drei Menschen gestorben. Mehr als 2500 Menschen hätten innerhalb einer Woche im Krankenhaus behandelt werden müssen, teilte die Katastrophenschutzbehörde in Tokio am Dienstag mit. Mehr als 40 Prozent von ihnen waren demnach 65 Jahre und älter. Auch einige Schulkinder mussten behandelt werden, nachdem sie an Veranstaltungen im Freien teilgenommen hatten.

