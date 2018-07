Paris (dpa) - Nach dem Unfall eines Kameramanns in der Boxengasse beim Großen Preis von Deutschland will der Automobil-Weltverband FIA seine Sicherheitsvorkehrungen verschärfen. Künftig sollen alle Mitglieder eines Formel-1-Rennstalls, die an einem Boxenstopp mitarbeiten, einen Kopfschutz tragen. Außerdem sollen der Zugang zu dem Bereich eingeschränkt und das Tempolimit in der Boxengasse verschärft werden. Die Autos sollen bis auf wenige Ausnahmen künftig nur noch 80 statt 100 Stundenkilometer fahren dürfen.

