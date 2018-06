Kasan (SID) - Turner Fabian Hambüchen (DSHS Köln) hat bei der Universiade im russischen Kasan die Silbermedaille im Mehrkampf gewonnen. Der Reck-Olympiazweite musste sich mit 89,850 Punkten nur dem Russen Nikolaj Kuksenkow (89,950) geschlagen geben. Zuvor war der 25-Jährige mit der Mannschaft nach einer guten Leistung und Platz vier knapp an einer Medaille vorbeigeturnt. Hambüchen tritt noch im Boden-Wettkampf an.

Nach dreimal Gold für die Rudererer hat Weitspringerin Michelle Weitzel die erste Medaille für Deutschlands Leichtathleten bei der Universiade im russischen Kasan gewonnen. Mit 6,56 m wurde die Athletin der Uni Regensburg Dritte beim Sieg der russischen Hallen-Weltmeisterin Darja Klischina (6,90).

Zur Bronzemedaille turnte im Mehrkampf-Finale überraschend auch die siebenmalige deutsche Meisterin Kim Bui. 55,20 Punkte reichten der Stuttgarterin für den dritten Platz, nur die russische Europameisterin Alija Mustafina (57,90) und deren Landsfrau Xenija Afanasjewa (56,85) waren besser. Zudem überzeugte aus deutscher Sicht Lisa-Katharina Hill (Stuttgart/54,15) mit dem fünften Platz.

Ebenfalls Bronze erkämpfte sich Judoka Romy Tarangul (Berlin). Die 25 Jahre alte Olympiateilnehmerin, die zuvor im Halbfinale an der Kubanerin Yanet Bermoy Acosta gescheitert war, siegte im "kleinen Finale" gegen Darija Skripnik aus Weißrussland.

Weiteres Edelmetall verpasste Zehnkämpfer Jan Felix Knobel (Frankfurt) nach Kugelstoß-Bestleistung von 16,00 m durch eine Verletzung beim Hochsprung. Leichtathletik-Höhepunkte waren die 10,10 Sekunden über 100 m von Anaso Jobodwana (Südafrika) und die 79,99 m des polnischen Hammerwerfers Pawel Fajdek.

Insgesamt sind rund 13.000 Teilnehmer aus mehr als 170 Ländern in Kasan am Start, darunter 220 vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (ADH). In 27 Sportarten werden mehr als 350 Medaillen vergeben.