Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch kaum von der Stelle bewegt. Der Leitindex Dax schloss mit einem kleinen Plus von 0,11 Prozent bei 8066,48 Punkten.

Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, verlor 0,22 Prozent auf 13 938,98 Punkte und der TecDax sank um 0,09 Prozent auf 971,63 Punkte.

Ein technisches Problem beim Marktbetreiber Deutsche Börse hatte zum Xetra-Handelsschluss die Schlussberechnung für Dax, MDax und TecDax behindert. Seit 17.11 Uhr bewegten sich die Indizes nicht mehr vom Fleck. Erst gegen 19.30 Uhr konnte die Panne behoben werden.

Auf die Stimmung drückten in weiten Teilen des Handelsverlaufs laut Händlern das schwächelnde Wirtschaftswachstum in China sowie die Herabstufung der italienischen Kreditwürdigkeit. Die Experten sehen schwache Aussichten für die weitere konjunkturelle Entwicklung des Eurolandes und liegen mit ihrer Einstufung nur noch zwei Stufen über «Ramsch»-Niveau. Lediglich geringe Verluste bei den US-Standardwerten sorgten dann in der letzten halben Stunde noch für den Dreh des Dax ins Plus.

Zunehmend in den Fokus kommt die Berichtssaison, auch wenn die Anleger im Handelsverlauf auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank gewartet haben. Erwartet wurden neue Nachrichten zum Thema Geldpolitik.

Im Dax und im TecDax sorgten vor allem Analystenkommentare für Bewegung. So stiegen Beiersdorf-Papiere nach einer Empfehlung von Morgan Stanley an der Dax-Spitze um 1,96 Prozent auf 69,86 Euro. Analyst Erik Sjogren glaubt, dass der Konsumgüterhersteller in diesem Jahr in seiner Branche beim Ergebniswachstum zu den Besten gehören wird. Eine Verkaufsempfehlung der UBS drückte derweil die Anteile von K+S um 3,96 Prozent an das Indexende. Das Unternehmen müsse zu einem Zeitpunkt investieren, an dem die Kalipreise neue Produktionskapazitäten kaum rechtfertigten, so Analyst Joe Dewhurst zur Begründung. Die TecDax-Papiere der Software AG zogen nach positiven Studien von Morgan Stanley und vor allem Barclays um 6,57 Prozent an.

Im MDax stand der Kurseinbruch von Rational um 16,88 Prozent im Fokus. Der Spezialist für Großküchengeräte hatte mit einem von Marktteilnehmern als «herbe Warnung» eingestuften Ausblick für das Gesamtjahr 2013 negativ überrascht. Die Aktien des Verpackungsspezialisten Gerresheimer fielen nach Zahlen um 2,68 Prozent. Auch hier kam der Ausblick nicht gut an. Zudem habe die Sparte der Röhrengläser klar enttäuscht, schrieb Analyst Scott Bardo von der Privatbank Berenberg.

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 sank zum Handelsschluss um 0,17 Prozent auf 2659,71 Punkte. Auch der CAC 40 in Paris und der Londoner «Footsie» gaben nach. Am US-Aktienmarkt sank der Dow Jones zum europäischen Börsenschluss um 0,15 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,36 Prozent am Vortag auf 1,32 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,19 Prozent auf 134,29 Punkte. Der Bund Future fiel um 0,12 Prozent auf 142,51 Punkte. Der Euro fiel: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2813 (Dienstag: 1,2857) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7805 (0,7778) Euro.