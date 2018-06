Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Mittwoch mit weiteren Gewinnen gestartet. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 8069 Punkte.

Seit Freitag liegt der Dax um mehr als drei Prozent im Plus. Für den MDax ging es am Mittwochmorgen um 0,06 Prozent auf 13 979 Punkte hoch. Der TecDax gewann dank der starken Aktie der Software AG 0,83 Prozent auf 980 Punkte hinzu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,19 Prozent auf 2669 Punkte vor.

Nicht nur im TecDax sondern auch im Dax bewegten vor allem Analystenkommentare. So kletterten Beiersdorf-Papiere nach einer Empfehlung von Morgan Stanley mit plus 2,80 Prozent an die Indexspitze.

Analyst Erik Sjogren glaubt, dass der Konsumgüterhersteller in diesem Jahr in seiner Branche beim Ergebniswachstum zu den Besten gehören wird. Eine Verkaufsempfehlung der UBS drückte derweil die Anteile von K+S um 3,34 Prozent an das Indexende.