Karlsruhe (Deutschland) (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Rechte von Mietern bei einer unwirksamen Befristung des Mietvertrags gestärkt. In solchen Fällen müssen Gerichte die Verträge so auslegen, wie ihn Mieter und Vermieter "redlicherweise" vereinbaren wollten, entschied der BGH in einem am Mittwoch in Karlsruhe verkündeten Urteil. Es schützte damit einen Mieter vor Kündigung, obwohl der Zeitmietvertrag über sieben Jahren wegen formaler Fehler unwirksam war. (Az: VIII ZR 388/12)

