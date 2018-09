München (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) soll schon zum Jahreswechsel Europas Großbanken durchleuchten. "Jetzt wird die Europäische Zentralbank ganz tief in alle Bilanzen schauen", sagte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem der "Süddeutschen Zeitung" und anderen europäischen Zeitungen in einem Gemeinschaftsinterview, das von der "SZ" am Donnerstag veröffentlicht wird. Der Europäischen Notenbank sei klar, dass "ihre Glaubwürdigkeit beschädigt wird, wenn sie nicht genau prüft". Sobald die EZB die zentrale Aufsicht über Europas Banken übernommen habe, sei sie verantwortlich.

