Frankfurt/Main (AFP) Nach heftigem internen Streit beim Wüstenstrom-Projekt Desertec wird die Doppelspitze in der Industrie-Initiative Dii abgeschafft. Geschäftsführerin Aglaia Wieland verlasse das Unternehmen, ihr Kollege Paul van Son führe die Geschäfte künftig alleine, teilte Dii am Dienstagabend mit. Das Unternehmen soll die Idee umsetzen, in Nordafrika und im Nahen Osten Wind- und Sonnenstrom zu produzieren, der dann teilweise nach Europa exportiert wird. Im Streit um die Ausrichtung hatte sich vor rund zehn Tagen die Desertec-Stiftung, die das Projekt ideell vorantreibt, aus der Dii zurückgezogen.

