Saarbrücken (AFP) Die SPD will im Falle einer Regierungsübernahme das Betreuungsgeld abschaffen und einen Teil der dafür eingeplanten Mittel in den Bau neuer Kitas stecken. Kanzlerkandidat Peer Steinbrück kündigte in der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe) die Schaffung von 200.000 zusätzlichen Kitaplätzen an. Die SPD wolle die Betreuungsangebote ausbauen "anstatt wie von der Regierung Merkel geplant in den kommenden Jahren vier Milliarden Euro für das so genannte Betreuungsgeld zu verplempern", sagte Steinbrück. Die Kita-Gebühren sollten dann nach dem Willen der SPD "stufenweise" abgebaut werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.