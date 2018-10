Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat die Ermittlungen über die mutmaßliche Ausspähung von europäischen Bürgern und EU-Institutionen durch die USA in die Wege geleitet. Am Mittwoch traf der zuständige Ausschuss für bürgerliche Freiheiten und Justiz in Brüssel die ersten Vorkehrungen, wie eine Parlamentssprecherin mitteilte. Die sieben Fraktionen würden jeweils einen Vertreter in eine Arbeitsgruppe entsenden, die den Vorwürfen nachgehen solle. Außerdem sollten zwei Vertreter des außenpolitischen Ausschusses an den Arbeiten teilnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.