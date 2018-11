Portland (dpa) – Trainer Jürgen Klinsmann und die US-Fußballnationalmannschaft sind mit einem Kantersieg in den Gold Cup gestartet. Zum Auftakt der Meisterschaft des CONCACAF-Verbandes besiegten die Amerikaner in Portland/Oregon Außenseiter Belize 6:1 (3:1).

In der ersten Hälfte traf Stürmer Chris Wondolowski dreimal gegen die Gäste (11./36./40.). Der Weltranglisten-130. nimmt erstmals an einem internationalen Turnier teil. Ian Gaynair hatte in der 40. Minute für ein Erfolgserlebnis gesorgt und für Belize per Kopfball zum zwischenzeitlichen 1:2 getroffen. Stuart Holden (57.), Michael Orozco-Fiscal (71.) und Landon Donovan (75.) sorgten nach dem Seitenwechsel für den Endstand. Am Samstag trifft das Klinsmann-Team im zweiten Gruppenspiel auf Kuba, das in seiner Auftaktpartie Costa Rica 0:3 unterlag.

