Hamburg (dpa) - Von der angekündigten Insolvenz der Baumarktkette Praktiker sind die Tochter Max Bahr und das Auslandsgeschäft nicht betroffen. Das geht aus einem Schreiben des Praktiker-Vorstands an die Mitarbeiter hervor, das der dpa vorliegt. In dem Schreiben heißt es weiter, in Kürze würden die Geschäftsleitungen für die Praktiker AG und mehrere operative Teilgesellschaften die Eröffnung von Insolvenzverfahren wegen Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit beantragen. «Dieser Schritt fällt uns schwer.»

