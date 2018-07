Tokio (AFP) Die größte japanische Mafia-Familie geht mit einem eigenen Magazin auf Werbetour gegen den Mitgliederschwund. In der achtseitigen Broschüre der Yamaguchi-gumi gebe es eine Gedichte-Seite, Lesestücke über traditionelle Brettspiele und Reportagen von Fischereiausflügen einiger Gangsterbosse, wie die Zeitung "Sankei Shimbun" am Mittwoch berichtete. Auf dem Titel wende sich Clan-Chef Kenichi Shinoda an die jüngeren Mitglieder und rufe sie zu Disziplin auf.

