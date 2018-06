Lac-Mégantic (AFP) Nach der verheerenden Explosion eines Tankzugs in einer kanadischen Kleinstadt ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts auf Fahrlässigkeit. Derzeit würden "Beweiselemente" gesammelt, anhand derer möglicherweise ein Strafrechtsverfahren eröffnet werde, sagte Michel Forget von der Provinzpolizei in Québec am Dienstag. Gegen wen die Anschuldigungen erhoben werden könnten, sagte er nicht. Derweil stieg die Zahl der Toten auf mindestens 15, rund 40 Menschen werden immer noch vermisst.

