Ägyptische Präsidentschaft kündigt Versöhnungsinitiative an

Kairo (dpa) - Das Amt des ägyptischen Übergangspräsidenten Adli Mansur hat eine Versöhnungsinitiative zur Beendigung der Gewalt angekündigt. Die Präsidentschaft will sich in der kommenden Woche mit allen politischen Kräften treffen, um einen Plan zur Vermeidung des Blutvergießens aufzustellen. So heißt es in einer Erklärung. Demnach habe die Initiative mit dem Namen "Eine Nation" außerdem das Ziel, die Spaltung in der ägyptischen Gesellschaft zu überbrücken, schreibt die Zeitung "Al-Ahram" online.

Venezuela geht in Snowden-Affäre auf Konfrontationskurs zu den USA

Caracas (dpa) - Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat dem US-Geheimdienst-Spezialisten Edward Snowden erneut Asyl angeboten und ist demonstrativ auf Gegenkurs zu den USA gegangen. Er wolle dem jungen Edward Snowden politisches Asyl gewähren im Namen des unabhängigen Venezuelas, sagte Maduro. "Die Söhne Bolivars fürchten das Imperium (USA) nicht", sagte er mit Blick auf den venezolanischen Nationalhelden Simón Bolivar. Derzeit ist noch unklar, ob der in Moskau festsitzende Snowden das Asylangebot Venezuelas annimmt.

OAS verurteilt Zwischenfall mit Morales Flugzeug

Washington (dpa) - Die Organisation Amerikanischer Staaten hat die erzwungene Landung des Flugzeugs von Boliviens Präsident Evo Morales in Wien verurteilt. Die Organisation rief Spanien, Frankreich, Portugal und Italien zu den "notwendigen Erklärungen" auf. In der Resolution hieß es, die Handlungen hätten die grundlegenden Normen und Prinzipien des internationalen Rechts verletzt. Das Flugzeug von Morales musste vergangene Woche in Wien zwischenlanden, weil mehrere Länder die Überflugrechte verweigert hatten. Grund war die falsche Annahme, dass sich Ex-Geheimdienstler Edward Snowden an Bord befinde.

Ramsauer: Pkw-Maut "nur noch eine Frage der Zeit"

Augsburg (dpa) - Eine Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen ist nach Einschätzung von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer "nur noch eine Frage der Zeit". Bei diesem Thema habe er die Länder-Verkehrsminister auf seiner Seite, sagte Ramsauer der "Augsburger Allgemeinen". Bei einem Union-Sieg bei der Bundestagswahl wolle er in den Koalitionsverhandlungen verschiedene Modelle vorlegen. Zum Beispiel könnten deutsche Autofahrer bei einer elektronischen Maut freigeschaltet werden, weil sie durch die Kfz-Steuer ihre Maut quasi schon gezahlt hätten, sagte Ramsauer.

Luxemburgs Premier Juncker nimmt zu Geheimdienst-Affäre Stellung

Luxemburg (dpa) - Im Luxemburger Parlament geht es heute bei einer Debatte zur Geheimdienst-Affäre um die politische Zukunft von Premierminister Jean-Claude Juncker. Ein Rücktritt des dienstältesten Regierungschefs in der EU gilt als möglich. Der 58-Jährige will in der Debatte Stellung beziehen. Im Bericht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses wird ihm als Staatsminister die politische Verantwortung für ein Eigenleben des luxemburgischen Geheimdienstes zur Last gelegt - bis hin zu illegalen Abhöraktionen.

Russland hat angeblich Beweis für Gaseinsatz syrischer Rebellen

New York (dpa) - Russland hat die syrischen Rebellen beschuldigt, Giftgas eingesetzt zu haben. Russische Experten hätten Beweise gefunden, dass im März der hoch giftige Kampfstoff Sarin verschossen worden sei, sagt Moskaus UN-Botschafter Witali Tschurkin. Russland ist eng mit dem Regime in Damaskus verbunden und sein wichtigster Waffenlieferant. Bei dem Angriff bei Aleppo sollen 26 Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt worden sein. Sowohl das Gas als auch die Rakete seien selbst hergestellt gewesen, sagt Tschurkin.