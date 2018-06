Portland (SID) - Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat mit der amerikanischen Nationalmannschaft einen Start nach Maß in den Gold Cup gefeiert. Zum Auftakt der Meisterschaft von Nord-, Mittelamerika und der Karibik setzte sich der Gastgeber in Portland/Oregon locker mit 6:1 (3:0) gegen Debütant Belize durch. Chris Wondolowski von den San Jose Earthquakes traf dreimal, zudem waren Stuart Holden, Michael Orozco Fiscal und der frühere Bundesligaprofi Landon Donovan erfolgreich. Der Augsburger Michael Parkhurst spielte in der US-Verteidigung durch.

Im zweiten Gruppenspiel siegte Costa Rica 3:0 (0:0) gegen Kuba. Die Kubaner sind am Samstag (21.30 MESZ) nächster Gegner der USA.