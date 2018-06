Beirut (AFP) Der UN-Sicherheitsrat in New York hat mit Sorge auf den Bombenanschlag in Beirut reagiert und die Menschen im Libanon vor einer Einmischung in den syrischen Bürgerkrieg gewarnt. In einer von den 15 Ratsmitgliedern am Dienstag einstimmig verabschiedeten Erklärung rief das höchste UN-Gremium alle Libanesen auf, "die nationale Einheit zu wahren angesichts der Versuche, das Land zu destabilisieren". Alle libanesischen Parteien sollten gegenüber dem Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien strikt eine Politik der Nicht-Einmischung verfolgen, hieß es in der Erklärung.

