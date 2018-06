Washington (AFP) Führende Abgeordnete der Demokratischen Partei haben an US-Präsident Barack Obama appelliert, der Zwangsernährung hungerstreikender Häftlinge im US-Gefangenenlager Guantanamo ein Ende zu setzen. Die Senatoren Dick Durbin und Dianne Feinstein kündigten am Dienstag in Washington an, Obama in einem Brief aufzufordern, von seiner Weisungsbefugnis Gebrauch zu machen. "Ich denke, der Kongress hat eine Mitschuld an der gegenwärtigen, komplizierten Situation", sagte Durbin bei einer Anhörung im Justizausschuss des Senats.

