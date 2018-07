Offenbach (dpa) - Heute ziehen im Norden dichte Wolken auf, auch im äußersten Süden ist es teils stärker bewölkt. Im übrigen Land ist es dagegen meist nur gering bewölkt oder wolkenlos.

Im Laufe des Tages weiten sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die dichten Wolken von Norden her bis an den Nordrand der Mittelgebirge aus, bringen aber nur vereinzelt etwas leichten Regen. Nach Osten zu lockern sie sich später auch bald wieder auf. Sonst ziehen vor allem über die Mitte ebenfalls zeitweise lockere Wolkenfelder hinweg, nach Süden zu scheint aber vielerorts die Sonne. An den Alpen und im südlichen und südöstlichen Bergland entwickeln sich am Nachmittag und Abend vereinzelt kurze Schauer oder Gewitter.

Das Temperaturniveau liegt zwischen 17 und 23 Grad in der Nordhälfte und 23 bis 29 Grad in der Mitte und im Süden. Der schwache bis mäßige, im Küstenumfeld auch frische Wind kommt aus nördlichen bis nordwestlichen Richtungen und lebt an den Küsten sowie auf den Berggipfeln zeitweise stark böig auf.

In der Nacht zum Donnerstag klingen die Schauer und Gewitter im Süden ab. In der Nordhälfte ist es zeit- und gebietsweise stärker, sonst meist gering bewölkt oder klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 8 Grad.