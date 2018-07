Berlin (AFP) Deutschland und Großbritannien wollen gemeinsam den Klimaschutz in Entwicklungs- und Schwellenländern fördern. Beide Ländern haben dafür ein Programm aufgelegt, das mit einer Anfangssumme von insgesamt 70 Millionen Euro startet, wie das Bundesumweltministerium am Donnerstag in Berlin mitteilte. Davon steuert Deutschland 40 Millionen Euro bei, Großbritannien umgerechnet knapp 30 Millionen Euro.

