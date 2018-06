Bonn (AFP) Die Deutsche Telekom bringt in Deutschland ab Herbst Smartphones mit dem neuen Betriebssystem Firefox OS der gemeinnützigen Internet-Stiftung Mozilla auf den Markt. Der Verkauf der Geräte solle dann bei der Telekom-Billigtochter Congstar starten, teilte der Telekommunikationskonzern am Donnerstag in Bonn mit. In Polen beginnt die Telekom demnach bereits ab Freitag mit der Vermarktung der Geräte, die günstiger als viele andere Smartphones angeboten werden. Der spanische Telekom-Konkurrent Telefónica führte bereits Anfang des Monats auf seinem Heimatmarkt Mozilla-Smartphones ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.