Korntal-Münchingen (AFP) In der festgefahrenen Tarifrunde für die Beschäftigten des Einzelhandels gehen die Arbeitgeber in Baden-Württemberg in die Offensive. Nach einer weiteren erfolglosen Verhandlungsrunde am Donnerstag empfahl die Große Tarifkommission des Handelsverbandes Baden-Württemberg den tarifgebundenen Unternehmen, auch ohne Tarifeinigung die Entgelte vorläufig um 2,5 Prozent anzuheben. Der Vorsitzende der Arbeitgeber-Kommission, Philip Merten, verband mit der Empfehlung die Erwartung, dass die Gewerkschaft Verdi nach einer solchen Lohnerhöhung zu Verhandlungen über eine "notwendige Modernisierung der Tarifverträge" bereit sein werde.

